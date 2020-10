Corpo de idoso é encontrado em estado de decomposição em mata no Pará

O corpo de um idoso foi encontrado em uma área de mata na ocupação do Juá, em Santarém, no oeste paraense, no último domingo (18). As informações são do portal Debate Carajás. – (Foto:Reprodução)

A vítima, identificada como José Ribamar, de 62 anos, estava desaparecida. Segundo a família, ele foi visto pela última vez andando na rua principal de acesso a ocupação.

Segundo moradores que encontraram o corpo, a presença de urubus na área de mata chamou a atenção. Eles acreditam que o corpo foi abandonado no local, já que buscas haviam sido feitas na área na tentativa de localizar o idoso.

O Centro de Perícias Renato Chaves (CPC) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar a morte do idoso.

