População de Marabá ganha canal de denúncias para notificar queimadas e desmatamento

Não é necessária a identificação para utilizar o Disque Denúncia — Foto: TV Integração/Reprodução

Para realizar as denúncias anônimas a população pode entrar em contato com a central de atendimento através de um telefone fixo

A central do Disque Denúncia e a Secretaria Municipal de Ambiente lançam nesta segunda-feira (19) o ‘Projeto Linha Verde’ onde a população poderá fazer denúncias em relação a crimes contra o meio ambiente no município de Marabá, sudeste do Pará. O projeto foi criado para dar visibilidade às questões ambientais, principalmente aos problemas que mais ocorrem na região de Marabá como queimadas e desmatamento.

A população pode realizar denúncias sobre queimadas, maus tratos contra animais, construções irregulares, caça e guarda de animais silvestres, fabricação e comercialização de cerol, linha chilena, poluição das águas e do solo, extração irregular de árvores, extração mineral irregular, desmatamento florestal, pesca irregular, desvio de curso, comércio ilegal de água, captação clandestina de água, despejo de esgoto clandestino, desperdício de água, rinhas de galo, carvoarias clandestinas, loteamento irregular, contaminação do solo, aterramento de rios, lixo acumulado, dentre outros crimes relacionados ao meio ambiente.

Para realizar as denúncias anônimas a população pode entrar em contato com a central de atendimento através do telefone fixo e Whatsapp (94) 3312-3350, ou pelo aplicativo do Disque Denúncia Sudeste do Pará disponível para IOS e Android.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...