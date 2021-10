Corpo de jovem desaparecida é encontrado concretado em parede

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“A última vez que entrou em contato com o esposo foi de noite. Ela disse que estava no ponto para pegar a condução e ir para casa. Ele ficou esperando ela, mas o tempo foi passando e ela não apareceu”, disse a irmã da jovem, Maria da Glória Rodrigues, ao portal G1.

Segundo a família, a estudante saiu para visitar o avô, no bairro Parque Bitaru, na área insular, e desapareceu. Ela teria ficado no local até por volta das 19h, quando saiu. Desde então, a jovem não foi mais vista.

Desaparecimento Joice desapareceu no último dia 27. Ela morava no bairro Quarentenário, na área continental da cidade, com o marido e duas filhas.

