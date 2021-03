Corpo de jovem desaparecido é encontrado em rio no interior do Pará

Luciano não resistiu após ser arrastado pela forte correnteza do rio Maracanã. |Foto: Reprodução

Vítima foi arrastada pela forte correnteza após canoa em que estava “alagar”.

Ocorpo de um jovem foi encontrado por populares nesta sexta-feira (5), no interior de Maracanã, no nordeste paraense. A vítima, identificada apenas como Luciano, estava desaparecida desde a última terça-feira (2), quando foi arrastado pela forte correnteza do rio Maracanã.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado após populares encontrarem o corpo do jovem nas proximidades da Vila São Tomé.

O jovem maracanaense Luciano, muito conhecido na cidade e que trabalhava com a instalação de vidros e espelhos, saiu na última terça-feira com sua esposa e outras pessoas em uma canoa, no rio Maracanã, para um manguezal na intenção de extrair caranguejos.

Já no retorno, as correntes da maré estavam muito fortes e a canoa “alagou”. A esposa e outras pessoas conseguiram chegar as margens do rio, mas Luciano, foi arrastado pelas águas.

