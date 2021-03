Homem é preso pela 2ª vez por espalhar Covid-19 de propósito

Após testar positivo, ele foi flagrado fazendo atitudes para proliferar o vírus. | Foto:Reprodução

Ele foi flagrado cuspindo nas mãos e esfregando em maçanetas, carros e outros locais que poderiam proporcionar o contágio com o vírus.

Um homem foi preso pela segunda vez nesta semana, por espalhar o coronavírus de propósito. As informações são do UOL.

Após testar positivo para o vírus, o homem foi flagrado circulando pela cidade cuspindo nas mãos e esfregando em maçanetas, carros e outros locais que poderiam proporcionar o contágio com o vírus com facilidade, de acordo com a polícia.

Câmeras de segurança flagraram a ação deliberada e ele acabou detido. O caso ocorreu na cidade de Iraí, no Rio Grande do Sul.

Liberado, o homem foi flagrado fazendo a mesma ação para proliferar o vírus, sendo novamente detido na última quarta-feira (4). Ele foi encaminhado para um hospital, onde teve que ser internado compulsoriamente.

O Rio Grande do Sul – que vive uma situação crítica do sistema de saúde – teve ontem (4), o maior número de mortes diárias desde o início da pandemia, com 188 vítimas, superando a marca que aconteceu na última terça (2). A ocupação de leitos de UTI no Estado já supera a capacidade total de 100% dos sistemas público e privado.

