Corpo de jovem que estava desaparecido após naufrágio no Rio Tapajós é encontrado

Em nota, a Capitania Fluvial de Santarém informou que um inquérito administrativo deve ser instaurado para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido.

O acidente com a embarcação aconteceu durante a travessia entre Alter e a região do Arapiuns por volta das 20h. Os ocupantes da bajara, que tinham como destino a Aldeia Solimões, após o naufrágio, ficaram à deriva.

Foi resgatado na tarde desta segunda-feira (12) o jovem de 29 anos, Clayton Viana de Sousa, que estava desaparecido no Rio Tapajós, desde sábado (10), quando a bajara onde ele estava acompanhado de mais quatro pessoas, naufragou, em Santarém, no oeste paraense. O corpo foi resgatado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

