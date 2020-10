Em vez de paciente, ambulância levava 1,5 tonelada de maconha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Eles teriam acionado o giroflex do veículo para tentar disfarçar, mas caíram em contradição quando foram abordados pelos agentes de fiscalização, depois de não terem respeitado uma ordem de parada. A droga estava em pacotes, na parte do veículo onde o paciente é levado.

You May Also Like