Fiscais flagram caminhão com 22 mil latas de cerveja sem nota fiscal na rodovia Transamazônica

Sefa informou que o motorista desobedeceu ordem de parada obrigatória, foi perseguido e levado ao posto fiscal para conferência das mercadorias, que estavam irregulares.

Em Marabá, sudeste do Pará, um caminhão que transportava 22.392 latas de cerveja foi parado por fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) no km 9 da rodovia BR-230, a Transamazônica. O motorista, de acordo com a Sefa, desobedeceu a ordem de parada obrigatória e foi perseguido pelos fiscais. A mercadoria estava irregular e foi apreendida.

A Sefa informou nesta quarta (2) que o motorista apresentou uma nota fiscal para 500 pacotes de cerveja em lata que estava cancelada. Os fiscais também constataram que o condutor não tinha nota fiscal para 1.366 pacotes de bebida.

O motorista disse aos agentes que a mercadoria foi comprada por uma pessoa no Maranhão e a Sefa apurou que a cerveja foi trazida para revenda clandestina em Marabá.

Foi lavrado termo de apreensão e depósito do valor de R$ 27.065,21, referente a ICMS e mais multa. O crédito tributário foi recolhido e a mercadoria liberada.

Por G1 PA, Belém

