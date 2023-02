Corpo de mulher trans é encontrado em rio por pescador em Anapu

Corpo da vítima foi retirado da água por pescador – Foto: Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher trans, em Anapu, sudoeste do Pará. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27), no rio Anapu. A vítima foi identificada como Thalyta Gabriely Alves Souza

Natural de Tucuruí, ela estava vivendo em Anapu há alguns meses.

Thalyta foi encontrada morta e com o corpo despido, flutuando no rio Anapu. Pescadores que vivem às margens do rio visualizaram algo flutuando na água e se depararam com o corpo da vítima.

Com a ajuda de uma canoa, os pescadores chegaram até o ponto onde o corpo estava, e com uma corda puxaram a vítima até à margem do rio.

O resgate foi registrado por um morador da localidade. No vídeo é possível ver o momento em que o corpo da vítima é retirado da água pelo pescador.

A área onde o corpo foi encontrado é um balneário conhecido como Prainha, mas por conta das fortes chuvas que têm sido registradas na região, o fluxo de visitantes reduziu, e durante a semana o local fica isolado.

Thalyta estava desaparecida desde o dia 25 de fevereiro, quando segundo relatado por amigos, ela teria saído de uma festa na companhia de um homem e não foi mais vista. Assim que o corpo foi encontrado os pescadores ligaram para a Polícia Militar.

Uma guarnição da PM foi até o local e após confirmar a informação acionou a Polícia Civil. O corpo de Thalyta foi encaminhado para o IML onde deve passar por exames de necropsia, para que as coisas da morte sejam confirmadas. A polícia não descarta que a jovem possa ter sido vítima de um crime de ódio, mas nenhuma informação oficial sobre as linhas de investigação foram divulgadas.

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações do confirmanoticia em 28/02/2023/17:58:41

