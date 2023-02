Consulta sobre “dinheiro esquecido” em bancos começa nesta terça-feira (28)

Atualmente, estão disponíveis cerca de R$ 6 bilhões para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs (Foto:Ilutrativa/Reprodução)

A partir desta terça-feira (28), o Banco Central reabre a plataforma do Sistema de Valores a Receber (SVR) para consulta sobre eventual “dinheiro esquecido” que os brasileiros possam ter. Para a consulta, basta acessar este link.

Por enquanto, o sistema informará apenas se há ou não algum valor a receber. De acordo com anúncio do Banco Central feito na segunda-feira (27), as informações sobre a quantia e sobre os próximos passos serão liberadas em 7 de março, a partir das 10h.

Segundo o BC, o Sistema de Valores a Receber (SVR) trará “novidades importantes como impressão de telas, sala de espera virtual e consulta de valores de pessoa falecida”.*

Atualmente, estão disponíveis cerca de R$ 6 bilhões para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. O montante é referente a:

*Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível;

* Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito;

* Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

* Tarifas cobradas indevidamente;

* Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas;

*Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível;

*Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível;

*Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

O Sistema Valores a Receber teve início em fevereiro de 2022, quando usuários puderam conferir pela primeira vez se tinham alguma quantia esquecida em contas antigas de bancos, por exemplo.

Primeiro, o usuário entra no link disponibilizado pelo BC e lá insere seu CPF ou CNPJ. O sistema indicará se ele possui esse saldo ou não. Em casos positivos, a ferramenta não aponta imediatamente qual a quantia, cabendo a uma próxima etapa onde a pessoa se informa sobre o montante e, posteriormente, solicita a transferência para uma conta ativa.

Durante a vigência da plataforma no ano passado o BC definiu um cronograma das etapas, incluindo datas de repescagem para aqueles que perderam os dias de consultar o valor a receber e de sacar o dinheiro.

A primeira etapa do Sistema Valores a Receber foi encerrada em maio de 2022, após o Banco Central dizer que faria melhorias na ferramenta.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/02/2023/18:16:28 com informações da CNN.

