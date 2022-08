Corpo de músico é encontrado no Rio Tapajós em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Edjeferson Vasconcelos é sobrinho dos comunicadores Clenildo Vasconcelos e Cleo Neves. (Com informações do O Impacto).

A vítima de afogamento estava desaparecida desde a noite de segunda-feira(8) quando a embarcação em que pescava com seu primo, naufragou às proximidades do antigo Porto Marques Pinto.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e realizaram o resgate do cadáver.

(Foto:Reprodução) – Na manhã de quarta-feira (10), o corpo do músico Edjeferson Vasconcelos, conhecido como ‘Jeffinho’, emergiu nas águas do Rio Tapajós, próximo a Terminal Hidroviário de Santarém, no bairro da Prainha.

