Corpo de piloto que morreu em queda de avião no PI foi sepultado em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – O Corpo de Leandro Holdefer de 32 anos, foi sepultado no cemitério municipal de Novo Progresso no final da tarde desta sexta-feira(04).

O piloto que é natural de Campo Erê (SC) e morava em Novo Progresso (PA), morreu após a queda de uma avião monomotor na região da taboca do Pau Ferrada, zona rural Sudeste de Teresina, na tarde desta sexta-feira (28/08).

O corpo do piloto Leandro Holdefer , de 32 anos, que foi encontrado carbonizado em meio aos destroços da aeronave que ele pilotava, em Terezina no Piauí,foi sepultado após missa de corpo presente na Capela Santa Luzia, no cemitério Municipal de Novo Progresso,nesta sexta-feira(04).

Acidente

A aeronave caiu por volta de 13h30 e decolou do Aeródromo Nossa Senhora de Fátima, cuja pista fica na região da Cacimba Velha, também na zona rural de Teresina. “Leandro morreu carbonizado. Quando populares chegaram ao local, encontraram o seu corpo em chamas, sem tempo para socorrê-lo”.

O monomotor Bonanza PT AFN estava em manutenção e não tinha autorização para voar, Leandro teve que assinar um termo se responsabilizando por qualquer dano.

Ele estava sozinho no avião, que perdeu altitude, bateu em árvores e em seguida caiu no chão, explodindo.

Leandro morreu carbonizado. Quando populares chegaram ao local, encontraram o seu corpo em chamas, sem tempo para socorrê-lo.

Em suas últimas postagens no Instagram, no mês de julho, ele citou: “A vida é um sopro irmão, ame o tanto que puder”.

Em outra postagem, ele postou a foto abaixo com a seguinte frase: “Não siga esse conselho da mãe que dá merda”.

Leandro deixa uma filha pequena.

