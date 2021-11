Pastor é denunciado por estupro em Altamira

(Foto:Reprodução) – A série de acusações é feita contra o superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular em Altamira, sudoeste do Pará. O reverendo José Dorivaldo Teixeira foi denunciado por três supostas vítimas.

A primeira fez o registro no dia 03 de novembro, em um dos casos, uma jovem que hoje tem 20 anos, teria sido abusada ainda criança. Ela relata um episódio que teria acontecido dentro da igreja.

‘’Porque ele morava dentro da igreja, praticamente. Nesse dia estava tendo uma programação na igreja e eu levei um bolo e era pra deixar na casa dele, na geladeira. Aí eu bati na porta e ele me recebeu, estava sem camisa e só de short. Nesse exato momento perguntei pela esposa dele e pela filha, ele me disse que estavam no quarto e pediu que eu entrasse, assim que entrei pra colocar o bolo na geladeira, na hora que estava de costas, ele aproveitou para se esfregar em mim e eu senti as partes íntimas dele. Até que consegui fugir e procurar ajuda’’, relatou a jovem.

O crime teria sido cometido quando ela tinha 14 anos, a denunciante se afastou da igreja depois de relatar os abusos.

“E aí eu procurei a própria família dele que afirmou ter falado que iria conversar com ele e isso iria se resolver. E aí eu cheguei a comentar com as meninas da igreja sobre isso e elas também me relataram que elas já haviam passado por isso”, continuou.

Com outra vítima, o depoimento é ainda mais forte. Hoje, com 18 anos, ela disse que era abusada desde os 9. Em um dos relatos, a jovem relatou que durante um retiro, o pastor se aproveitou de um momento em que eles entraram no rio, onde ela teria sido abusada. Em outra situação, a vítima implorou que não houvesse a relação, mas o pastor teria dito: “filha é para o seu bem, e depois dizia, vamos orar”.

As vítimas são acompanhadas por advogadas da Rede Protege Brasil, em entrevista ao Portal Confirma Notícias, Karem Luz informou que a cliente só denunciou o caso agora, porque teria sido coagida.

‘’Na época, algumas ainda eram crianças, tinham menos de doze anos e outras até adolescentes. Pelos relatos que nós ouvimos, algumas situações aconteceram dentro do carro, aconteceram na casa do próprio acusado, que inclusive, na época, ficava perto da igreja sempre em ambientes fechados”, diz Karem Luz.

O Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular informou que o pastor Dorivaldo Teixeira foi afastado de todas as funções ministeriais desde 08 de novembro, por tempo indeterminado. Mas o ofício da igreja não disse a motivação da saída do pastor. O vice-presidente da IEQ assumiu interinamente a administração da igreja em Altamira.

As supostas vítimas estão sendo ouvidas, bem como possíveis testemunhas para comprovar as denúncias. A Polícia Civil do Pará informou que um inquérito policial foi instaurado e apura o caso. E encerrou a nota dizendo que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Altamira. O crime de estupro não prescreve o que dá a garantia de que as vítimas possam registrar denúncias anos depois do fato ocorrido.

‘’Eu acredito, que a tendência, infelizmente, é aumentar, de pessoas que foram vítimas dessa situação”, informou a advogada.

Nós tentamos contato com o pastor que atua em Altamira há mais de 15 anos, mas não obtivemos retorno. Ele deve ser ouvido pela polícia que segue com o processo de investigação. Por meio de nota divulgada em um aplicativo de mensagens, houve um comunicado em relação ao caso:

“Nota em defesa da verdade

As acusações contra o sr. Dorivaldo Teixeira têm a finalidade de macular a vida familiar e missionária dele. As denúncias ventiladas são infundadas e carecedoras de crédito. O sr. Dorivaldo Teixeira está a disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos, afirmando desde já que possui residência e família nesta cidade e provará sua completa inocência.”

