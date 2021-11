Menina põe parte do corpo para fora de ônibus escolar e morre ao ser atingida por retrovisor de caminhão do Pará

(Foto:Reprodução) – Motorista do ônibus não teria a devida habilitação e Polícia Civil investiga o caso. Acidente ocorreu em estrada estreita na zona rural de Santana do Araguaia.

A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de 7 anos em Santana do Araguaia, no Sul do Pará. Ela estava com parte do corpo para fora na janela de um ônibus escolar e foi atingida pelo retrovisor de um caminhão.

O acidente ocorreu na semana passada e foi confirmado nesta quinta-feira (11) pela polícia, que deve concluir o inquérito nos próximos dias.

O ônibus e o caminhão quase colidiram de frente em uma estrada estreita na área rural da cidade. Os motoristas conseguiram desviar, mas a menina estava com parte do corpo para fora na janela lateral e acabou atingida pelo retrovisor. Ela foi socorrida, mas não resistiu.

O motorista do ônibus não possuía a devida habilitação para conduzir este tipo de veículo e também não tinha monitor dentro do transporte escolar no momento do acidente. Ainda segundo a polícia, o trecho da estrada não tem espaço suficiente para dois veículos.

A polícia informou que ouviu testemunhas, mas não deu detalhes sobre as investigações, que deve ser concluída nos próximos dias. O g1 não conseguiu contato com a prefeitura para informações sobre o funcionamento do transporte escolar na cidade.

Por g1 Pará — Belém

