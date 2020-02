Corpo do empresário Valdecir do Tradição será sepultado em Rondônia

Ele faleceu no domingo (02), na cidade de Cascavel no estado do Paraná, vítima de câncer.

Valdecir Pagnoncelli foi o fundador da rede de Supermercado Tradição na cidade de Novo Progresso..

O empresário, de 68 anos, estava tratando de câncer e veio a óbito neste domingo (02).

O corpo do empresário fundador do Supermercado Tradição Valdecir Pagnoncelli , foi transladado da cidade de Cascavel (PR), para cidade de Vilhena no estado de Rondônia, onde esta sendo velado, o sepultamento será por volta das 16horas da tarde desta terça-feira (04), no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Ele faleceu no último domingo (02), em Cascavel (PR), vítima de câncer.

O empresário havia passado por cirurgias para a retirada de tumores, bem como foi submetido a tratamento de quimioterapia, mas não resistiu após passar mal no domingo (02).

Valdecir Pagnoncelli foi criador do Supermercado Tradição em Novo Progresso, deixa três filhos ,Michellen, Matheus e Pietra.

Os supermercados Tradição emitiram nota nas redes sociais e permaneceram fechado durante esta segunda-feira(03).

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

