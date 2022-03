Jovem grávida morre após moto e carro colidirem no Pará; motorista foi preso por embriaguez ao volante

(Foto:Reprodução) – Vítima estava em moto com o companheiro, que segue internado em Marabá. Motorista tentou cruzar rodovia, quando carro foi atingido na lateral pela motocicleta.

Uma jovem de 20 anos morreu em um acidente entre uma moto e um carro na BR-230 em Marabá, sudeste do Pará, na noite de terça -feira (1º). Euvane dos Santos estava na motocicleta com o companheiro, que ficou gravemente ferido. (As informações são do g1 Pará e TV Liberal)

Ela estava grávida dois meses e morreu a caminho do hospital. O motorista do carro envolvido no acidente foi preso por embriaguez ao volante.

O acidente foi por volta de 20h30 na rodovia Transamazônica, quando o casal voltava de uma cavalgada. A motocicleta colidiu na lateral do carro, que tentava cruzar a rodovia.

Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro permaneceu no local do acidente e fez teste do bafômetro, que apontou índice de 0,76 mg/l. Ele deve deve responder a homicídio culposo. Ele permaneceu em silêncio em depoimento e deve se manifestar apenas em juízo.

O condutor da moto segue internado nesta quarta-feira (2) com quadro de saúde estável. O sepultamento da companheira dele ocorre na Vila Santa Fé, distante cerca de 70 quilômetros da região central de Marabá.

Carro e moto se envolveram em acidente e ocupante de moto morreu; ela estava grávida — Foto: Redes sociais/Reprodução

Carro e moto se envolveram em acidente e ocupante de moto morreu; ela estava grávida — Foto: Redes

Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/16:35:46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...