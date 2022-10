CORPO É ENCONTRADO DENTRO DE FREEZER DE UMA ESCOLA EM COMUNIDADE EM PORTO DE MOZ

(Foto:Reprodução) – A Causa da morte e como o homem foi parar dentro do freezer são investigados

O corpo de um homem encontrado dentro de um freezer quase congelado, no último domingo (23), na área rural de Porto de Moz, sudoeste do Pará, foi identificado. A vítima estava em um compartimento que pertence a uma escola localizada na comunidade Vila Maricota.

As causas da morte e como a vítima foi parar no compartimento ainda são investigados pela polícia. O caso teria acontecido na noite do último sábado (22), quando a comunidade fazia uma comemoração. Existe a possibilidade da vítima ter consumido bebida alcoólica, ter caído dentro do freezer e ficado presa, sem conseguir sair.

O corpo de Herik Farias Souza foi encontrado por funcionários da escola que funciona na comunidade ribeirinha. Localizada a mais de 2h30 de viagem de barco da cidade, na comunidade não havia comunicação telefônica, apenas mensagens de textos e alguns áudios pedindo ajuda, puderam ser enviados.

Apesar dos pedidos, o corpo permaneceu no freezer da escola no final da noite. Segundo a polícia, por conta da dificuldade de acesso à localidade, moradores foram orientados a levar o freezer fechado até à cidade, para que a perícia pudesse ser realizada, como na cidade não há a presença de peritos criminais, o trabalho foi realizado por médicos credenciados do Sistema Único de Saúde (SUS) e acompanhado pela polícia.

O corpo Herik Farias chegou à cidade por volta das 23 horas de domingo (23). Os exames preliminares não mostraram marcas de violência, o que reforça a hipótese de morte acidental, mas o caso que assustou toda a comunidade na pequena cidade de Porto de Moz, continua sendo investigado. (Com informações do Confirmanotícia).

