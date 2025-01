Foto: André Gomes | Polícia Militar abriu um procedimento administrativo para apurar como o corpo foi parar na viatura.

O corpo de um homem, de aproximadamente 35 anos, ainda não identificado, foi encontrado em estado de decomposição dentro de uma viatura da Polícia Militar, que estava estacionada na praça Alencastro, na manhã desta segunda-feira (06).

Conforme informações da PM, era por volta das 8h40 quando um militar abriu a porta da viatura e sentiu um mal cheiro muito forte vindo do interior do veículo. Em busca da origem do odor, o policial abriu o camburão e se deparou com o cadáver.

O local foi isolado e a Perícial Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil foram acionadas para investigar o caso. Em nota, a Polícia Militar informou que abriu um procedimento administrativo para apurar como o corpo foi parar na viatura.

Veja a nota na íntegra:

A Polícia Militar abriu procedimento administrativo e investigativo para apurar como um corpo foi deixado em uma viatura da corporação, que fica estacionada de forma fixa, na Praça Alencastro, em Cuiabá. O corpo foi encontrado pelos militares, na manhã desta segunda-feira (6.1). O local foi isolado, e a Politec e Polícia Civil foram acionadas para dar início às investigações, inclusive serão utilizadas a imagens das câmeras de monitoramento do programa Vigia Mais MT. Mais informações só poderão ser fornecidas após as apurações preliminares.

Veja vídeo:

Corpo é encontrado dentro de viatura da PM em frente à Prefeitura de Cuiabá | MT Leia mais https://t.co/FReV8cQrpY pic.twitter.com/BNvVN9I55h — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 6, 2025

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/12:19:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...