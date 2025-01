Policiais trocam tiros com membros de facção em condomínio no Pará

Foto: Reprodução | Diversas viaturas chegaram ao conjunto habitacional Viver Melhor, que possui uma área de mata nos fundos, para perseguir um grupo de criminosos.

Moradores do residencial Viver Melhor, em Marituba, município pertencente à região metropolitana de Belém, relataram momentos de tensão na noite do último sábado (4), quando uma intensa troca de tiros ocorreu no local. Vídeos e informações enviados à redação do jornal Amazônia mostram que diversas viaturas da Polícia Militar chegaram ao conjunto habitacional, que possui uma área de mata nos fundos, para perseguir um grupo de criminosos.

Segundo testemunhas, o confronto começou quando um bando armado invadiu o residencial e foi surpreendido pela ação policial. Nas gravações enviadas à redação, pelo menos cinco viaturas da PM chegam ao local para perseguir os criminosos.

Os suspeitos tentaram fugir para a área de mata, mas foram perseguidos pelos agentes de segurança. Não há informações sobre feridos até o momento. Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir o barulho dos disparos. Não há informações sobre a existência de mortos ou feridos durante a ação.

Moradores afirmaram, sob condição de anonimato por medo de represálias, que o residencial Viver Melhor é controlado por uma facção criminosa, uma realidade presente em muitos conjuntos habitacionais populares no Pará, especialmente aqueles mais afastados dos grandes centros urbanos. Nesses locais, a facção impõe suas próprias regras, influenciando o cotidiano da comunidade.

