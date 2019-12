Corpo encontrado no ramal na comunidade Santa Maria é identificado pela mãe, em Santarém

O corpo encontrado foi identificado como Ricardo da Silva Santos, de 24 anos.

Equipes da Polícia Civil e IML estão no local onde o corpo foi encontrado — Foto: Maurício Rebouças/TV Tapajós

O corpo que foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (13) com três marcas de tiro, às margens de uma estrada de terra na comunidade Santa Maria, na região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará, foi identificado pela mãe no final da tarde.

De acordo com a informações do delegado da especializada de homicídios, Gilvan Almeida, a vítima é Ricardo da Silva Santos, de 24 anos. O corpo do jovem foi encontrado por moradores que passavam pelo local e acionaram a Polícia.

Ainda de acordo com a Polícia, familiares disseram que Ricardo seria portador de necessidades especiais. Pessoas que estiveram com ele em dias anteriores estão sendo ouvidas.

“Nós não podemos informar ainda a real motivação do crime e vamos contar com a ajuda de câmeras de circuito de segurança que serão averiguadas para tentar desvendar esse homicídio”, disse o delegado Gilvan Almeida.

Por G1 Santarém

13/12/2019 19h37

