Corpos de cabeça para baixo são encontrados em covas e assustam moradores

O crime aconteceu na região do bairro Lago Azul, em Manaus. A polícia foi acionada para ir até o local. Os agentes informaram que os corpos foram achados por uma equipe de topógrafos que trabalhava no ramal do Acará.

Dois corpos foram encontrados na manhã desta quarta-feira (15) em covas rasas. Não se sabe a identidade nem o sexo das vítimas, mas era possível notar que estavam enterradas de cabeça para baixo. A cena impressionou e causou espanto. As informações são do Portal Holanda.

