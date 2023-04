Correios abre consulta pública para contratação de transporte aéreo internacional

Os Correios divulgaram uma consulta pública sobre contratação do serviço de transporte aéreo de carga internacional.

O aviso está publicado no Diário Oficial da União e tem como objeto a coleta de subsídios para formatação de futura licitação para a contratação do serviço de transporte de carga aérea internacional para a estatal, nos termos do projeto básico e da minuta de contrato.

Os interessados em participar da presente consulta deverão encaminhar suas manifestações por escrito, para o e-mail licitacoes@correios.com.br , aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação dos Correios. Os pedidos deverão fazer referência à Consulta Pública nº 23000001/2023 – CS e conter as seguintes informações: identificação do interessado (nome, telefone, e-mail, endereço); tipo da manifestação (pedido de esclarecimento, sugestão de aperfeiçoamento ou questionamento); e o teor da manifestação em relação ao conteúdo do projeto básico e da minuta do contrato, o qual deverá ser apresentado de forma concisa, clara e objetiva, no idioma português, e sempre referenciando diretamente o item questionado. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos somente por e-mail, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data de seu recebimento. O edital com todo o detalhamento está disponível no Portal do Fornecedor, no site dos Correios, e pode ser acessado pelo endereço https://editais. correios.com.br/app/consultar/ licitacoes/index.php ou no Diário Oficial da União do dia 05/04/2023, edição 66, seção 11, a Consulta Pública 23000001/2023 – CS. Todas as respostas às solicitações apresentadas serão publicadas e disponibilizadas para consulta geral diretamente no site www.correios.com.br. O processo estará aberto até o dia 2 de maio de 2023.

