TJ/PA e STF rejeitam denúncias contra Procurador de Justiça do Pará

O Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, ex-Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará e, recentemente, reeleito Conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, obteve duas importantes vitórias, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará e no Supremo Tribunal Federal, respectivamente.

Denunciado pelo seu sucessor perante o TJ/Pa em um dos processos, conjuntamente com o seu assessor, André Ricardo Otoni Vieira, sob as acusações de suposta falsificação de selo ou sinal público, de advocacia administrativa, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Em ambos os casos, as teses defensivas apresentadas e trabalho técnico desenvolvido pelos advogados Sábato Rossetti e Francisco Brasil Monteiro Filho foram acolhidas à unanimidade pelo TJ/Pa e pelo STF, com rejeição das denúncias. Tal decisão, reforça e reconhece a seriedade, exemplo de dedicação, honradez, ética, lealdade e legalidade com que o ex-Procurador-Geral, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, sempre pautou sua trajetória profissional no MPPA, onde, neste ano, completa 40 anos como concursado.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso

