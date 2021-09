Polícia “estoura” boca de fumo e prende membros do Comando Vermelho em Oriximiná

Na última segunda-feira (30), os indivíduos identificados como Ronilson Viana da Silva, mais conhecido como “Chico”, e Adilson Barbosa Corrêa, o “Xicó”, ambos membros do “Comando Vermelho”, foram presos em uma boca de fumo no bairro São Lázaro, no município de Oriximiná.

Segundo a polícia, a droga (cocaína e skank) encontrada na residência era comercializada em grama, o suficiente para a confecção de aproximadamente 200 invólucros. Com os indivíduos também foi apreendido dinheiro, aparelho celular, uma televisão de 22 polegadas e um vídeo game PlayStation.



A prisão ocorreu por determinação do Superintendente Regional Delegado Jamil Casseb e uma equipe da Polícia Civil com participação do Delegado Madson Castro e dos Investigadores Igor Maranha (NAI), Rodrigo Carioca e Marcel Silva, designada para atuar no município com objetivo de combater a criminalidade.

De acordo com levantamentos, o ponto de venda de drogas pertence à facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia para a lavratura Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD).

Por:RG15/O Impacto – Colaborou Lorenna Morena

