Covid-19: Pará espera receber 62 mil doses para começar a vacinar crianças de 5 a 11 anos

Vacinas serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos — Foto: SES/Divulgação

Crianças de 11 anos com comorbidades e deficiência serão as primeiras imunizadas. Só em Belém, serão mais 140 mil vacinados, segundo a prefeitura.

O Pará espera receber 62 mil doses de vacina da Pfizer para começar a imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, informou o governador Helder Parbalho (MDB) nesta quinta-feira (13) em uma rede social. Só em Belém, a expectativa é vacinar mais de 140 mil crianças, conforme a prefeitura. As informações são do g1 PA

As primeiras doses para esta etapa da vacinação devem chegar na madrugada de sexta-feira (14) ao aeroporto da capital paraense. O lote chegou ao Brasil na madrugada desta quinta.

O governador reforçou que as primeiras doses serão destinadas às crianças mais velhas e com comorbidades e com alguma deficiência, como recomendou o Ministério da Saúde.

“Serão disponibilizadas para os 144 municípios, iniciando o público alvo para crianças de 11 anos que tenham deficiências e comorbidades. A partir daí, avançando para que possamos efetuar a todas nossas crianças”, afirmou Helder.

No Pará, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sespa), ao menos 16,6 mil crianças entre 5 e 11 anos foram diagnosticadas com coronavírus desde o início da pandemia.

O g1 pediu à Sespa detalhes sobre os locais de vacinação e logística de distribuição e aguardava retorno. Mas, conforme a pasta, reuniões começaram a ser feitas esta semana com as cidades e centros regionais de saúde para orientação “quanto ao armazenamento, esquema vacinal, dosagem, diluição, quantitativo populacional, registro de informação de doses e cronograma de entrega de vacina”.

De acordo com o Ministério da Saúde, após a imunização das crianças com deficiência permanente ou com comorbidades, serão vacinados indígenas e quilombolas e depois as crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19, antes dos demais públicos entre 5 e 11 anos.

141 mil crianças só na capital

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), a cidade tem 141.642 crianças, de 5 a 11 anos, aptas para receber imunizante contra a Covid.

“A Sesma poderá estipular cronogramas e estratégias somente quando souber o quantitativo de doses que receberá. E, tão logo for definido, será amplamente divulgado”, informou a pasta municipal.

Jornal Folha do Progresso em 13/01/2022/15:52:56

