Cozinheira é encontrada morta em garimpo de MT; companheiro é procurado suspeito do crime

Rute Cardoso Pereira, de 27 anos, foi morta em uma região de garimpo, em Mato Grosso. — Foto: Reprodução

O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que estava com ela há cinco meses.

Uma jovem identificada como Rute Cardoso Pereira, de 27 anos, foi encontrada morta às margens da ponte do Rio Sararé, em Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, nessa segunda-feira (21). Rute trabalhava como cozinheira em um garimpo da região.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada com duas perfurações, possivelmente de arma de fogo, e um corte profundo no tórax, próximo ao pescoço, possivelmente provocado por faca. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que estava com ela há cinco meses. Ele ainda não foi localizado.

Em entrevista ao g1, familiares de Rute disseram que ela tem um filho de 13 anos e que deixou a cidade de Porto Velho, em Rondônia, há três meses em busca de uma nova oportunidade trabalho.

Nas redes sociais, familiares e amigos de Rute estão pedindo ajuda para pagar o translado do corpo de volta para Rondônia, que está custando cerca de R$ 14 mil, segundo a família.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, João Paulo Berté, as investigações iniciais apontaram que o suspeito teria sido linchado e morto por garimpeiros após o crime.

Segundo o delegado, o corpo dele teria sido enterrado dentro do garimpo, em uma região desconhecida, no entanto, essa informação está sendo investigada pela polícia.

