Homem é executado com 16 tiros em vila de quitinetes em Marabá

MARABÁ (PA) — Lucas de Jesus Souza, de 26 anos, foi executado com pelo menos 16 disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (21/4), na Rua Goiás, próximo ao Bar do Flamengo, no bairro Liberdade, Núcleo Cidade Nova, região sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 23h30, em frente a uma vila de quitinetes onde a vítima residia.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens encapuzados desceram de um carro de cor escura, ainda não identificado, e efetuaram um disparo no portão da vila, que estava apenas encostado. Em seguida, os suspeitos invadiram o local e se dirigiram até o imóvel da vítima, onde realizaram diversos disparos de arma de fogo. Laudo preliminar apontou o uso de munições calibre 9mm.

A companheira de Lucas relatou aos policiais que ele integrava uma facção criminosa conhecida como CCA e era envolvido com o tráfico de drogas no município de Xinguara. No dia do crime, segundo ela, o homem estava trabalhando em um lava a jato no bairro Laranjeiras, em Marabá.

Lucas de Jesus Souza possuía histórico criminal e estava em liberdade provisória, conforme registro no Sistema de Informações Penitenciárias (Infopen). Ele respondia por crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Equipes da Polícia Militar isolaram o local e repassaram as informações ao Núcleo Integrado de Operações Policiais (NIOP), que acionou a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá.

