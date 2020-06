Crescimento do e-commerce fortalece o ramo de sites de leilão

A alteração de padrões de consumo é somente um dos efeitos da crise sanitária que o mundo passa atualmente com o avanço da pandemia causada pelo novo Coronavírus. O isolamento social, defendido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a melhor forma de conter a propagação do vírus, influencia diretamente na maneira como as pessoas têm feito suas compras.

Um estudo realizado pela empresa de inteligência de mercado Compre & Confie apontou alta de 40% nas vendas feitas pela internet na primeira quinzena de março deste ano. Mais focada nos efeitos da pandemia, a pesquisa chamada “Comportamento do consumidor após o Coronavírus”, realizada pelo instituto Qualibest no mesmo mês, concluiu que 51% dos consumidores passarão a comprar mais produtos pela internet em sua rotina.

Segundo a 40ª edição do Webshoppers, levantamento realizado pela Ebit|Nielsen, o Brasil é o país que detém o maior faturamento no comércio digital da América Latina. Neste contexto, a empresa Social Miner trabalhou para definir o perfil do consumidor online. Um dos resultados não surpreende: 61,5% dos entrevistados indicaram os preços reduzidos no ambiente digital como sua principal motivação para começar a comprar online.

Neste cenário de crescimento de público para o e-commerce e a busca de preços acessíveis, o mercado de sites de leilão ganhou um novo fôlego. Atrás da possibilidade de arrematar itens com descontos imperdíveis, muitas pessoas têm se empenhado nestes sites, em busca de uma infinidade de artigos, que vão desde os eletrônicos até mesmo a possibilidade da casa própria.

Tipos de leilão

Existem diferentes tipos de sites de leilão de produtos eletrônicos, imóveis e carros e também os leilões rurais de gado, cavalos e outros animais.

Dependendo da origem do produto, os leilões podem ser judiciais, no caso de produtos que foram penhorados pela Justiça para o pagamento de uma dívida, ou extrajudiciais, que não passaram por um processo judicial.

Quanto à modadlidade, os leilões podem ser:

Leilão online: onde a concorrência é feita apelas pela internet e os lances são dados online.

Leilão presencial: onde os concorrentes precisam comparaecer prsencialmentee em em local, data e horários pré-agendados.

Leilão simultâneo: ocorre tanto no âmbito online quanto presencial e os lances são atualizados em tempo real.

Existe ainda outra modalidade conhecida como leilões de centavos que Surgiu no Brasil há pouco mais de dez anos mas que já eram febre há mais tempo tanto nos Estados Unidos como na Europa. Esse tipo de leilão ocorre online onde os usuários dão lances que fazem aumentar o preço do produto final em 1 centavo.

Se a perspectiva de vencer leilões online de centavos é interessante, é importante necessário conhecer bem este universo antes de se aventurar.

Como funcionam os leilões de centavos

A maioria dos leilões de centavos funciona da mesma forma, desde o cadastro do internauta até o arremate do produto. O processo funciona da seguinte forma: o usuário se cadastra e compra o pacote mínimo de R$ 50, que dá direito a 50 lances. Quando o leilão é iniciado, o participante pode dar lances dentro do tempo estipulado. Se ultrapassar este tempo, perde o direito ao lance. Quando um usuário dá o lance, o valor do produto aumenta em R$ 0,01 e o cronômetro é reiniciado. O produto será arrematado por quem der o ultimo lance.

Quem usa esses sites, questiona como é possível que eles lucrem com este esquema, porque os produtos são arrematados por valores infinitamente menores do que os originais. O segredo é a compra dos lances. O administrador do site lucra com a venda de lances.

Por exemplo, um tablet que custa R$ 1.600 é arrematado por R$ 40. Embora cada lance aumente R$ 0,01 no preço final do produto, ao comprar os lances, cada um custa 1 real, podendo custar menos dependendo da quantidade de lances comprados. Existem pacotes com mais lances que ganham bonus. Voltando no tablet arrrematado por R$ 40, a empresa poderá arrecadar até R$4.000, considerando que cada lance custe 1 real. Além disso, as empresas têm a possibilidade de negociar preços melhores nos produtos adquiridos junto aos fornecedores.

Conheça o site antes de se aventurar

Antes de entrar no jogo, é importante se habituar com o ambiente e com a ferramenta. Uma forma eficiente é assistir a leilões aleatórios, sem dar lances, para ver até que ponto podem chegar os participantes e qual a sua estratégia. Isso tanto em relação a quanto estão dispostos a investir – produtos mais caros tendem a exigir muito mais lances – como em relação ao tempo que vai durar aquele leilão – uma disputa pode acabar em uma hora ou demorar dias.

É importante saber que o mundo dos sites de leilões é marcado por rivalidade. É comum usuários, que dão um lance logo após o outro em cima de outro usuário, o que pode ser irritante. Também é preciso ficar de olho no cronômetro. Nem sempre a melhor escolha é esperar até os últimos segundos para dar seu lance, porque fatores como a conexão de internet e o próprio sistema acabam interferindo para que aquele lance derradeiro não seja computado.

Cuidado com leilões fajutos — e com os robôs

Estar no ambiente digital possibilita utilizar a internet a seu favor. Ou seja, antes de fazer cadastro em sites de leilão, é possível pesquisar reclamações sobre os sites na própria internet e no Procon da sua cidade. Alguns fóruns e blogs mantêm tópicos atualizados sobre usuários que usam robôs para dar lances e sites que não coíbem a prática. É o caso dos Vigilantes dos Leilões e do Auditor Digital. Caso tenha problemas, o usuário pode registrar a reclamação junto a órgãos de defesa do consumidor, mas é necessário que o site atenda às condições da legislação e nem sempre a interpretação é a de que a atividade é legal.

É preciso também tomar muito cuidado com os bots presentes na internet. É comum que eles sejam encontrados em alguns sites de leilão. São usuários que usam códigos de programação para dar lances automaticamente, extremamente mais rápido que os usuários comuns. Estas são tentativas de golpe, ou seja, não é algo permitido no leilão virtual. Por isso, algumas empresas fazem uma verificação sobre a validade daquele arremate, para ver se as regras do site foram seguidas, garantindo assim, maior segurança para os usuários honestos.

