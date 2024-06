Criança de 3 anos cai nos trilhos e é salva segundos antes do trem chegar; vídeo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma criança de três anos foi resgatada após cair nos trilhos de uma estação de trem em Nottinghamshire, na Inglaterra. Ela foi salva 15 segundos antes do trem passar em alta velocidade.

Imagens mostram que menino estava acompanhado, mas andava atrás dos adultos. Um deles vê quando a criança se aproxima dos trilhos, mas está longe e não consegue impedir que ela desça.

Um adulto pula na linha do trem e salva a criança. A empresa LNER (London North Eastern Railway), que opera a malha ferroviária britânia, divulgou o vídeo em meio a uma campanha de conscientização. O incidente ocorreu em maio.

15 segundos depois, o trem chega na estação em alta velocidade. Uma funcionária da estação, Olivia Timms, contou à BBC que o incidente foi perturbador. “Acho que o fato de um trem ter passado pela estação em alta velocidade poucos segundos depois enfatizou o quão terrível poderia ter sido”.

A LNER diz que registrou oito incidentes com crianças neste ano. Ninguém ficou gravemente ferido. “Sabemos que viajar com crianças pode ser desafiador. Transportar carrinhos e bagagens em uma estação movimentada pode ser estressante. Felizmente, todos chegaram em casa em segurança naquele dia e queremos garantir que isso aconteça todos os dias”, afirmou o diretor de segurança, Warick Dent.

