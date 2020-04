Criança de dez anos morre em acidente entre cavalo e carro em Santarém

Menino vinha montado no animal, que teria avançado para o meio de uma avenida (Foto:Reprodução)

Um trágico acidente de trânsito envolvendo um cavalo e um carro terminou com a morte de e um menino de 10 anos em Santarém, Baixo Amazonas Paraense. O pequeno Erick foi atingido pelo carro enquanto circulava pelo bairro Floresta. Socorrido ao hospital, o menino não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), o acidente foi por volta das 17h. O condutor vinha pela avenida Moaçara em um Fiat Siena, branco, quando alega que viu o menino sair da Travessa Caranã montara no animal. Ele diz que o cavalo cruzou na frente do carro e o menino não conseguiu controlar. O homem ainda tentou frear, mas atingiu o meio do animal, o que fez com que o garoto fosse lançado ao meio-fio. O cavalo morreu ainda no local.

O motorista disse para a polícia que parou parou para prestar socorro, e com a ajuda de populares,a acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que levou o menino ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo. Segundo o HMS, o paciente chegou com quadro gravíssimo e foi levado para estabilização pediátrica. A equipe médica realizou as manobras de reanimação, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor do carro ainda foi submetido ao teste do etilômetro, com apoio da Policia Rodoviária Federal (PRF), mas o resultado foi negativo para ingestão de álcool. Uma viatura da Polícia Civil que passava pelo local conduziu o motorista à Seccional. O caso foi registrado como morte acidental (homicídio culposo) na delegacia.

Por:O Liberal

