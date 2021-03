Criança indígena de 11 anos engravida após ser vítima de abuso

Menina negou a violência quando questionada pela mãe, mas a gravidez foi descoberta durante consulta médica (Foto:Reprodução)

Um caso de violência sexual contra uma criança indígena causou revolta entre os moradores da comunidade Gleba, na Vila Amazônia, em Parintins (AM). A menina de apenas 11 anos foi vítima de um abuso que resultou em uma gravidez precoce e arriscada.

A a mãe da vítima foi informada da situação por vizinhos e questionou tanto a filha como o suspeito de tê-la violentado. Ambos negaram o fato, mas a menina foi levada a uma consulta médica e, durante os exames, foi constatada a gravidez. Foi então que a criança contou a verdade sobre o abuso sexual e disse que o fato ocorreu durante uma passagem do homem pela vila.O caso foi registrado na delegacia de Parintins e as investigações estão em andamento para encontrar o autor do crime.

Com informações do Portal do Holanda

