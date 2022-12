Polícia busca por suspeito de duplo feminicídio em Parauapebas

Raimundo Nonato dos Santos, conhecido por “Da Noite”, está sendo procurado pela Polícia Civil de Parauapebas.

O homem é suspeito de atear fogo contra a companheira, identificada como Edinalda Maria da Conceição e Sônia Maria Vieira, uma amiga da mulher.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (5), em uma residência no assentamento Recanto da Serra, nas proximidades do Bairro Tropical.

A equipe de reportagem do CORREIO ouviu uma testemunha que presenciou toda a ação criminosa e preferiu não se identificar.

De acordo com a testemunha, eles estavam na chácara assistindo ao jogo da seleção brasileira quando ele jogou álcool em cima da companheira e ateou fogo com um isqueiro.

Sônia tentou apagar as chamas e acabou se queimando por estar com álcool em seu corpo.

As vítimas gritaram por socorro, mas não receberam qualquer resposta e tiveram que se defender de Raimundo que tentava finalizar o crime com uma faca de cozinha.

A testemunha afirma que as defendeu com um pedaço de pau, e após acertar a mão do agressor, ele saiu do local, deixando as vitimas trancadas.

Um vizinho teria ajudado a abrir a porta, o que facilitou a testemunha de levar as vitimas ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

O suspeito saiu sorrindo, conta, afirmando que voltaria para atear fogo em tudo e dar fim à vida de Edinalda. O crime teria sido motivado por ciúmes, concluiu a testemunha, que teme pela volta do suposto faccionado.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), que busca pelo paradeiro do suspeito.

Edinalda está em estado grave, com 75% do corpo queimado. Ela deverá ser transferida do HGP para Belém. Sônia, por sua vez, encontra-se estável. (Com informações do Correio de Carajás/Foto: Divulgação).

08/12/2022

