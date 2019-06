Jovem assassinado em Jardim do Ouro pode ter sido vítima de crime por encomenda

(Foto:Reprodução)- Lucas Sousa Soares de 24 anos foi assassinado com quatro facadas na madrugada de sábado (01), dois suspeitos foram presos pelo crime.

Amigos e familiares apontam uma terceira pessoa como mandante de ter encomendado o crime.

O Crime chocou a comunidade.

Após ocorrência do crime, a policia prendeu em flagrante um menor e outro maior de idade suspeitos pelo crime. Segundo consta nos relatos policial somente o menor de idade R.M.D. de 17 anos, assumiu ter deferidos as facadas para matar Lucas, absolveu o outro “Kevin Pedroso Holanda ” que é primo e maior de idade. “Testemunhas acusam que os dois deferiram facadas,e que a jovem ainda chutou Lucas após estar ferido e ao chão”.

Após a morte um fato novo aconteceu na comunidade, uma conversa de celular no whatsAppp, trouxe uma nova suspeita sobre o crime, que pode ter acontecido por encomenda.

Conforme informações que chegaram até à redação do Jornal Folha do Progresso, uma jovem pode ter encomendado o crime.

Trata -se de “Ray Karvalho” de 22 anos, comemorou a morte de Lucas, em conversa de celular que foi printada e compartilhada nos grupos de whatsappp, chocou a comunidade, que tentou lixar os acusados. A policia transferiu as presas os dois presos para delegacia de Itaituba. Ray também fugiu para não ser lixada, disse.

Ray veio com sua família do Mato Grosso para Jardim do Ouro, neste tempo teve uma discussão em festa com Lucas , Lucas teria agredido Ray com um tapa no rosto, ficou a magoa!

Conversa Print

Na mensagem ela cita que; “Ninguém nem minha mãe jamais bateu na minha cara”!

“Isto vai ficar de aprendizado . para todos ai nessa Curutela”

“!Pra triscar em alguém tem que saber do proceder da pessoa”.

Testemunhas do caso seguiram nesta segunda-feira(03), para a cidade de Itaituba onde os acusados estão presos, para entregar copia da mensagem de celular e prestar depoimento sobre o caso, em nova versão.

A família e amigos de Lucas Souza Soares, afirmam que ele foi vítima de uma execução por encomenda.

