Trabalhador rural é morto com 11 facadas no Pará

Um crime chocou os moradores da Vila Novo Horizonte, que fica zona rural do município de Novo Repartimento. O trabalhador rural Gilva Carlos Moreira foi morto com pelo menos 11 perfurações à faca e seu corpo encontrado próximo a um campo de futebol da comunidade. As informações são do portal Tailândia.

De acordo com familiares, Gilva Moreira havia deixado sua motocicleta estacionada em frente à casa da irmã na noite do último sábado (20) para ir a uma festa que estava acontecendo perto do campo de futebol. A vítima era tida como uma pessoa calma e os familiares não sabem qual foi o motivo do assassinato.

A arma do crime não foi encontrada.

