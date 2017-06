Criciúma vence o Londrina e foge da zona de rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – O Criciúma continua a reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a equipe comandada por Luís Carlos Winck somou a quarta partida consecutiva sem perder na competição com uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, no Estádio do Café.

O resultado fez o Criciúma fugir da zona de rebaixamento para a terceira divisão nacional, agora com 11 pontos ganhos. Já o Londrina, que não perdia desde a quarta rodada, seguiu com 12 e distanciou-se do grupo de acesso para a Série A.

Nesta noite, o Criciúma até chegou a colocar a bola para dentro já no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Silvinho avançou pelo meio da área após levantamento da direita e concluiu para a rede, mas a arbitragem viu o atacante conduzir a bola com a mão.

Já na segunda etapa, as duas equipes tentaram se soltar, e, desta vez, não houve o que parasse Silvinho. Aos 31 minutos, ele aproveitou boa jogada de Douglas Moreira e completou para dentro.

O Londrina quase alcançou o empate logo em seguida, porém o chute forte de Artur da entrada da área acertou a trave. O esboço de pressão no final do jogo também não surtiu efeito.

Criciúma e Londrina terão pouco tempo de preparação para os seus próximos compromissos na Série B. Enquanto o time catarinense receberá o Paraná no Heriberto Hülse na sexta-feira, o paranaense voltará ao Estádio do Café para jogar contra o Juventude no sábado.

