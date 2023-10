Guarantã do Norte tem 590 novas empresas em oito meses e Peixoto de Azevedo 368

Guarantã do Norte ganhou 590 empresas, de janeiro a agosto, segundo o ministério da Economia.

Os setores de obras de alvenaria, vestuário e acessórios, transportes rodoviários de carga, salões de beleza, atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, promoção de vendas, representam a maioria dos novos negócios.

Cerca de 93,3% (551) são microempresas, 31 de pequeno porte e 8 tem outra classificação. A cidade conta com 3.682 empresas administradas por empresários individuais, sociedade limitada, eirelli, sociedades anônimas, cooperativas, públicas, dentre outros.

Só Notícias apurou, no relatório do governo federal, que em Peixoto de Azevedo foram abertas 368 empresas, em oito meses. Os segmentos de vestuários e acessórios, serviço de preparação, cultivo e colheita, comércio varejista de produtos alimentícios, lanchonetes, salões de beleza, obras de alvenaria, entre outros, representam maior volume de novos negócios. Atualmente, 2.706 empresas estão em funcionamento no município.

Em Sinop foram abertas mais de 500 empresas, em agosto. Já Sorriso ganhou 348 novas empresas e Lucas do Rio Verde 252. Em Nova Mutum foram 145.

