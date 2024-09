Criminosos atacam carro-forte e deixam pelo menos cinco pessoas feridas

Foto: Reprodução/EPTV | Aproximadamente 16 criminosos fortemente armados abordaram o carro-forte e houve uma intensa troca de tiros com os seguranças.

Um grupo de criminosos armados atacou um carro-forte na noite da última segunda-feira (09), entre Batatais e Restinga, no interior de São Paulo. O veículo pertencia à empresa Protege e o ataque ocorreu por volta das 19h, no quilômetro 385 da Rodovia Cândido Portinari, no sentido Franca.

Durante a ação, aproximadamente 16 criminosos fortemente armados abordaram o carro-forte e houve uma intensa troca de tiros com os seguranças. Para dificultar a chegada da polícia, os bandidos obrigaram um motorista a atravessar um caminhão carregado com querosene na rodovia, bloqueando a passagem de outros veículos. O motorista relatou que foi abordado de forma agressiva, com um dos criminosos disparando um tiro para o alto.

O carro-forte foi incendiado durante o ataque, e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, incluindo um dos seguranças e um funcionário de uma usina próxima, que foi baleado na perna e socorrido em estado grave. Todas as vítimas foram encaminhadas a um hospital particular em Franca (SP). A Polícia Militar Rodoviária bloqueou a rodovia em dois pontos para tentar capturar os criminosos, que fugiram pela zona rural.

A empresa Protege se pronunciou através de nota e confirmou que foi vítima do ataque e disse que o dinheiro não foi levado. A empresa também diz que os criminosos estavam fortemente preparados, com armamento pesado, e que os vigilantes estão recebendo todo o suporte necessário. “A empresa reconhece o relevante trabalho das forças de segurança no enfrentamento do caso e está totalmente comprometida em colaborar com as autoridades responsáveis nas investigações em curso”, completa.

Segundo a SSP, foram apreendidos quatro revólveres calibre 38, duas espingardas calibre 12 e três carregadores, pertencentes aos vigilantes, além de munições. O caso foi registrado como tentativa de roubo e tentativa de homicídio pelo plantão da Seccional de Franca, que atua para identificar e prender os autores.

Fonte: O Liberal

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

