Criminosos invadem residência e matam casal na frente do filho de 4 anos, no Pará

(Foto: Reprodução) – Um casal foi morto a tiros dentro da própria residência, na madrugada de quarta-feira, 23, na rua Tiradentes, próximo ao Campo do Urubu, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. O crime ocorreu pouco antes das 3h da manhã.

Agentes do 29ª Batalhão de Polícia Militar (29ª BPM) atenderam a ocorrência e constataram a morte de Lidiane do Socorro dos Santos, 33 anos, e Wellington Pinheiro, 34 anos. A Polícia Científica do Pará (PCP) esteve no local para analisar a cena do crime e os corpos das vítimas, que, posteriormente, foram removidos à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde são feitos exames cadavéricos, para apontar a causa da morte.(As informações são do O Liberal)

De acordo com informações repassadas pelos policiais militares que ajudaram a preservar a cena do crime, um carro branco estacionou em frente à casa das vítimas. Homens encapuzados desceram do veículo, invadiram a residência e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Lidiane e Wellington.

Mesmo baleado, Wellington teria tentado fugir para a residência ao lado, onde foi novamente atingido e morreu ali mesmo. Durante a fuga, os assassinos ainda deram uma coronhada no filho do casal, uma criança de apenas 4 anos. Ainda de acordo com a polícia, Wellington já tinha passagem pelo sistema penal por tráfico de drogas. Atualmente, ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

A Polícia Civil investiga o caso. Qualquer informação que ajude a elucidar o caso, pode ser repassada ao 181 (Disque Denúncia).

