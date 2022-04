Criminosos roubam motocicletas em plena luz do dia, em Novo Progresso

Motos furtadas (Fotos:Jronal Folha do Progresso/WhatsApp) – Ação criminosa se aproveitam da fragilidade das vítimas, e furtam motos a luz do dia na cidade de Novo Progresso, moradores reclamam da falta de segurança.

Nesta Semana três furtos a luz do dia, no início da semana uma motocicleta Broz, de cor preta foi furtada em uma residência, por volta das 8h30min, ação criminosa foi rápida, sem que a vítima percebesse, até o presente não foi encontrada.

Na manhã desta quinta-feira,28 de abril de 2022, duas motocicletas foram furtadas a luz do dia.

A primeira foi por volta das 08h30min, na avenida Dr Isaias Antunes, próximo ao Posto de Molas, enquanto o motociclista ajudava em uma troca de carroceria de caminhão, teve a motocicleta Honda Biz placa DLN 3764 de cor vermelha furtada, ao seu lado sem que percebesse. Não percebeu ação do criminoso, só percebeu a falta ao ter que usar o veículo, em seguida postou nas redes sociais, e até o fechamento desta não foi encontrada.

Em outra ação o criminoso furtou outra motocicleta, desta vez no estacionamento de um Supermercado, na avenida Joao Atilis, na tarde desta quinta-feira (28), por volta das 16h30min, o criminoso agiu sozinho e furtou a motocicleta Pop 110, cor branca, placa QVU 6C17, a câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento do furto. Em plena luz do dia, nem mesmo a grande movimentação de moradores e crianças no local causou intimidação aos criminosos.

A ação destes criminosos, está revoltando os moradores, que reclamam da falta de segurança durante o dia na cidade. “E preciso que a polícia prenda estes marginais, não estamos mais seguros aqui em nossa cidade, é necessário mais policiamento nas ruas, relatou Sr. Agenor ao Jornal Folha do Progresso.

Redes Sociais

Sem ter onde recorrer às vítimas procuram as redes sociais para pedir ajuda. Diariamente pode se observar as postagens de furtos de motos em grupos de WhatsApp em Novo Progresso. “É comum ver em grupos de WhatsApp relatos de desespero de pessoas que tiveram a moto furtada ou roubada na cidade de Novo Progresso”.

Destino das motos furtadas

Modelos de baixa cilindrada, aquecem o mercado ilegal de peças.

Em conversa com investigador de polícia, relatou ao Jornal Folha do Progresso que o furto de motocicleta não difere do furto de veículos, a motocicleta ainda é o veículo mais usado no dia dia, com o envelhecimento da frota de motocicletas, é natural a necessidade de reposição de peças, porém, devido aos preços mais elevados, muitos acabam recorrendo ao mercado paralelo”, muitas delas vai para os desmanches clandestinos e outras são vendidas para uso em garimpos onde não existe fiscalização, informou.

“Teve gente que já relatou ter encontrado a moto quando voltou para pegar sem os amortecedores traseiros ou sem o módulo [para injeção do combustível”, afirmou o policial.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/04/2022/12:50:16

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...