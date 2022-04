Mais um caso de suicido é registrado com morador de Novo Progresso; “Dois casos em dois dias”

Mais uma ocorrência de suicídio consumado foi registrada nesta quinta-feira, 28 de abril de 2022 com morador de Novo Progresso.

O caso ocorreu no Mato Grosso, a vítima foi morador e tem familiares no bairro industrial, na cidade de Novo Progresso.

Conforme a informação o jovem (Adriano) que não teve identidade revelada, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (28), em seu quarto , na cidade de Itauba (MT) já sem vida. O caso foi confirmado pela polícia e segue em sigilo de justiça.

Amigos postaram nas redes sociais.

Outro Suicídio

Miller Raimundo Dias Santos, gravou um video antes de se enforcar.

No vídeo, A vítima pede ao amigo Gustavo repassar o vídeo para outros amigos e amigas, foi muito bom conhecer vocês.

O vídeo foi divulgado nesta quarta-feira, 27 de abril de 2022, nas redes sociais, Miller se suicidou na noite desta terça-feira (26), em uma residência no bairro São Marcos em Novo Progresso depois da gravação.

Miller, foi encontrado pendurado (enforcado) em uma corda. Leia mais:IMAGEM FORTE -Antes de se enforcar, homem grava vídeo de despedida para amigos em Novo Progresso

