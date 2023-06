Pará registra queda histórica de assassinatos; veja os números

O Pará continua alcançando ótimos resultados referentes ao levantamento que mede os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). O mês de maio é considerado o melhor resultado de toda linha histórica, que é registrada desde o ano de 2010. Os índices que englobam os delitos de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, apontam uma redução de 28,51% nos indicadores de CVLI, em todo o Estado, se comparado ao mesmo período do ano de 2022. Os dados são da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

ÊXITO

O mês de maio teve um total 173 casos registrados, contra 242 registros ocorridos no mesmo período do ano passado, que até então era considerado o melhor resultado de toda a série histórica. Os resultados refletem o êxito das políticas de segurança pública implementadas pelo governo do Estado. A Polícia Militar, por exemplo, tem papel destacado, realizando, em todo território estadual, ações de policiamento ostensivo e repressivo, além de atuar com programas de cunho social.

ICMS VERDE

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou os índices provisórios do ICMS Verde que serão repassados aos municípios do Pará no ano de 2024. Os percentuais das variáveis ambientais foram publicados em edição do Diário Oficial do Estado (DOE) na quarta-feira (31). De acordo com a legislação, a destinação desse recurso deve ser definida em lei municipal. A metodologia detalhada de cálculo dos índices de repasse da parcela do ICMS Verde será disponibilizada no site oficial da Semas.

SUDAM

O ex-senador Paulo Rocha será empossado na Sudam pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, nesta segunda-feira, 5, às 14h30, na UFPA, em Belém. O evento de posse e diretoria terá a presença de reitores das universidades federais e privadas, parlamentares, secretários de Estado, movimentos populares, artistas e demais lideranças. O ministro das Cidades, Jader Filho, também confirmou presença. Será uma posse participativa e aberta ao público. Ainda estão confirmadas as presenças de cinco governadores, entres eles Helder Barbalho.

SOLIDARIEDADE

Neste sábado ocorrerá a segunda edição de 2023 do Círio Solidário, na Paróquia Santa Bárbara, Igreja Matriz de Santa Bárbara do Pará, de 8 às 13h, com entrega das senhas a partir das 7h. A Região Episcopal contemplada será Nossa Senhora do Ó, que atende comunidades de Benevides, Santa Bárbara e Mosqueiro. À frente como vigário episcopal está o Padre Francimar Ferreira Lopes, pároco da Paróquia Santa Bárbara do Pará. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é realizar cerca de 3.000 atendimentos.

TERPAZ

O Governo do Pará, por meio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), anuncia o lançamento do projeto “TerPaz – Ouvindo as Comunidades”, neste sábado (03), na Usina da Paz Guamá, em Belém. O objetivo é promover uma maior participação popular e estabelecer um espaço de diálogo permanente nos territórios da região metropolitana. O projeto abordará temas como saúde, sustentabilidade, equidade, educação, economia criativa, cultura, mobilidade e saneamento básico, buscando envolver os moradores nas decisões locais.

LINHA DIRETA

A Semob interditou até 11 de junho a rua dos Tamoios, no trecho entre a travessa Padre Eutíquio e avenida Serzedelo Correa, em Batista Campos, para a realização da Festividade de Santo Antônio de Lisboa.

A recomendação aos condutores é de desvio pela travessa Padre Eutíquio. Já a implementação de sinalização com cavaletes e cones é de responsabilidade da organização da festividade.

Uma ação de cidadania marcará a VII Semana Estadual de Conciliação, realizada pelo Poder Judiciário do Pará e parceiros. No dia 17 de junho a ação “Efetivando Direitos” será realizada na Praça da Bandeira, no centro de Belém, das 8h às 14h, com o oferecimento de diversos tipos de serviços gratuitos à população.

A Faculdade de Turismo da UFPA realiza o projeto de extensão “Observação de Aves em Parques Urbanos na Região Metropolitana de Belém (PA)” para proporcionar aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental melhor compreensão de assuntos ligados à Biologia e ao meio ambiente, unindo teoria e prática.

Será de 15 a 18 de junho o Rastapé da Inclusão 2023, promovido pela prefeitura de Santa Izabel, ao lado da Praça do Ginásio.

A Semas realiza hoje, 3, no Parque do Utinga, a partir das 6h, com o apoio do Ideflor-Bio, programação de corrida e caminhada. O evento faz parte da programação “Junho Verde”.

A Liga Acadêmica de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do campus de Marabá da Uepa lança a III Semana do Meio Ambiente em evento dias 6 e 7 de junho. A programação será composta por uma oficina de compostagem, mesas redondas e palestras.

Fonte: Por Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2023/10:01:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...