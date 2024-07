Cruzeiro passeia e vence o Botafogo, que tem liderança do Brasileirão ameaçada

Botafogo 0 x 3 Cruzeiro | gols | 20ª Rodada | Brasileirão 2024 | Foto: Reprodução

William, Lautaro e Barreal marcam na segunda vitória seguida da Raposa no campeonato; Alvinegro para em Cássio e corre risco de ser ultrapassado pelo Flamengo.

De três é demais

O Cruzeiro passeou fora de casa diante do líder Botafogo, neste sábado, no Nilton Santos, e venceu por 3 a 0, em jogo da 20ª rodada do Brasileirão. No primeiro tempo, em dois rápidos contra-ataques, o Cruzeiro fez 2 a 0. William abriu o placar, e Lautaro Díaz fez o segundo da Raposa. Na etapa final, Barreal marcou um golaço e garantiu a vitória do Cruzeiro, que venceu a segunda seguida no campeonato. Preservando parte dos titulares para a Copa do Brasil, o Alvinegro voltou a perder no Brasileirão depois de oito jogos e pode perder a liderança neste domingo, caso o Flamengo vença.

Como fica

Com o resultado, o Botafogo se mantém na liderança do campeonato, com 40 pontos, mas corre o risco de deixar a ponta, caso o Flamengo derrote o Atlético-GO, neste domingo. O Cruzeiro segue na quinta posição na tabela, com 35 pontos, um a menos que Palmeiras e Fortaleza, terceiro e quarto colocados, respectivamente, e a cinco do líder do Brasileirão (clique aqui e confira a tabela atualizada da Série A).

O primeiro gol do Cruzeiro, marcado pelo lateral William, chamou a atenção pelo número de toques dos jogadores da Raposa e a posse de bola até a rede balançar.

100 jogos

Um dos principais nomes desde que o Botafogo virou SAF, Tiquinho Soares completou 100 jogos pelo clube neste sábado, ao entrar em campo contra o Cruzeiro, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Primeiro tempo

Com seis minutos de jogo, Matheus Henrique ficou a sobra na entrada da área e mandou por cima do gol de John. O Botafogo respondeu com Tchê Tchê, que chutou de longe para a defesa de Cássio. Aos 12, em rápido contra-golpe, William recebeu na área e finalizou duas vezes. Na segunda tentativa, a bola desviou em Lucas Halter e entrou. Na sequência, Tiquinho mandou para a área, e Igor Jesus quase empatou. Aos 26, em bate-rebate na área botafoguense, Matheus Pereira finalizou, e John colocou para fora. Depois de escanteio, Igor Jesus bateu para outra boa defesa de Cássio. Logo em seguida, Savarino chutou, e Cássio rebateu para fora. Na cobrança do escanteio, o Cruzeiro ficou com a bola e disparou para o ataque. Matheus Pereira cruzou, a zaga rebateu, e o meia cruzeirense foi ao chão na disputa de bola. Mesmo caído, Pereira tocou para Lautaro Díaz fazer o segundo gol da Raposa. Nos acréscimos, Matheus Pereira finalizou, e John defendeu.

Ainda teve tempo para Igor Jesus tentar de cabeça, e Cássio fazer outra grande defesa.

Segundo tempo

Na volta do intervaldo, Barreal arriscou de longe e assustou o goleiro John. Matheus Henrique recebeu na área, bateu rente à trave e quase fez o terceiro do Cruzeiro. Savarino respondeu pelo Botafogo e chutou para a defesa de Cássio. Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo, tentou de cabeça e assustou o goleiro cruzeirense. Do outro lado, Matheus Pereira ajeitou para o William, que chutou com perigo. Em jogada que começou com Tiquinho Soares, Igor Jesus finalizou, e William tirou em cima da linha, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance. Aos 31, Matheus Pereira cruzou, Barreal pegou de primeira e marcou um golaço para a Raposa. Nos instantes finais, Igor Jesus finalizou de longe para outra defesa de Cássio, que ainda salvou o Cruzeiro em batida à queima-roupa de Tiquinho Soares. E foi só.

Agenda

O Botafogo volta a campo na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela Série A, o time alvinegro enfrenta o Atlético-GO, no sábado, dia 3 de agosto, em Goiânia. O Cruzeiro terá uma semana de preparação até o jogo contra o Fortaleza, na segunda-feira, às 21h, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida tem chance de ser disputada no Mineirão, após negociação para mudança de local (clique aqui e confira a tabela atualizada).

Público e renda

Público presente: 19.349

Público pagante: 16.969

Renda: R$ 1.085.780,00

Fonte: GE Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2024/09:02:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...