Vitória surpreende, bate Palmeiras em SP e deixa Z-4 do Brasileiro

Palmeiras 0 x 2 Vitória | Melhores momentos | 20ª rodada | Brasileirão 2024 | Foto: Reprodução

Leão aproveita chances para matar jogo no segundo tempo; Verdão vai mal com time reserva e preocupa para Copas.

Leão bate Verdão!

O Vitória surpreendeu o Palmeiras no Allianz Parque, venceu por 2 a 0 na noite deste sábado e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro – pelo menos até os jogos dos rivais diretos. Com gols de Osvaldo e Matheuzinho, o Leão aproveitou bem as chances que teve e ganha fôlego na luta contra o Z-4. O Verdão, por sua vez, levou time inteiro reserva a campo, foi mal novamente e caiu no Allianz, onde não perdia desde outubro de 2023 – agora são três derrotas nos últimos quatro jogos do Brasileiro. Preocupação para Abel Ferreira às vésperas dos mata-matas em Copa do Brasil e Conmebol Libertadores.

Como fica?

O resultado leva o Vitória aos 18 pontos, em 16º lugar e fora do Z-4 – mas podendo voltar a ele a depender dos resultados de Cuiabá e Grêmio. Já o Palmeiras permanece com 36, com risco de ver a distância para Botafogo e Flamengo aumentar. CLIQUE AQUI e veja a tabela do Brasileirão.

Primeiro tempo

Palmeiras e Vitória fizeram um primeiro tempo morno, sem grandes chances. Com time inteiro reserva, o Verdão demorou a engrenar e viu o time baiano se soltar nos primeiros minutos – trocando passes no meio-campo e buscando o habilidoso Matheuzinho para armar suas principais jogadas. Aos poucos, porém, o time de Abel Ferreira retomou o controle, mas teve dificuldades para se infiltrar na defesa rival. As principais chances foram em cruzamentos e em chutes de fora da área – um de Richard Ríos, especialmente, levou perigo ao goleiro Lucas Arcanjo. De volta ao time titular, Estêvão acertou alguns dribles, mas foi muito bem marcado pela defesa do Vitória.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou com Flaco López no lugar de Lázaro, mas não conseguiu envolver o centroavante no jogo. Pouco inspirado, o Verdão cedeu espaços ao rival – a ponto de Osvaldo receber livre pela esquerda, driblar Giay e abrir o placar para o Vitória logo no início, aos seis minutos. Depois disso, esperava-se uma pressão total do Palmeiras, que não aconteceu nem depois das substituições – entraram Felipe Anderson, Dudu, Anibal Moreno… Estêvão, tido como válvula de escape, saiu com dores e preocupa para a sequência. O Vitória, confortável em campo, ainda aproveitou outro contra-ataque para fazer o segundo, com Matheuzinho, após lindo passe de Alerrandro. No fim, Felipe Anderson acertou uma bola na trave, no melhor lance do Palmeiras no jogo, quando ele já estava decidido.

Público e renda

Público: 39.609 torcedores.

Renda: R$ 3.199.707,92.

Próximos jogos

O Palmeiras visita o Flamengo na próxima quarta-feira, às 20h (no Maracanã), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Vitória tem semana livre e recebe o Cuiabá no próximo sábado, às 16h, no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fonte: GE Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2024/09:02:53

