Cruzeiro perde para o Brasil de Pelotas e amplia sequência sem vitória na Série B

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro visitou o Brasil de Pelotas e acabou derrotado por 1 a 0. Pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os comandados de Enderson Moreira tiveram mais uma atuação apagada e seguem acumulando resultados negativos e estacionam na tabela.

Com a derrota, o Cruzeiro chega a cinco jogos seguidos sem vencer e estaciona na 14ª colocação com apenas cinco pontos conquistados. Já o Brasil de Pelotas conquistou a sua primeira vitória e, de quebra, saiu da zona do rebaixamento, chegando na 13ª colocação com seis somados.

O primeiro tempo foi de domínio total do Cruzeiro, mas o time mineiro não conseguiu converter as chances em gol. O time Celeste controlou a partida, evitando que o Brasil de Pelotas saísse em contra-ataque, mas não tinha bom desempenho nas finalizações.

Na segunda etapa, o Cruzeiro continuou com mais posse, mas tinha muita dificuldade de construir as jogadas, que se resumiam em bolas longas buscando Marcelo Moreno. Aos poucos, o Brasil melhorou na partida até chegar ao gol. Aos 22, Gabriel Poveda recebeu cruzamento pelo lado direito e completou de primeira para abrir o placar.

Depois do gol, o Cruzeiro se lançou ao ataque, mas ainda com pouca organização. A equipe até teve duas boas oportunidades, com Régis e Raúl Cáceres, entretanto não conseguiu evitar mais uma derrota na Série B.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Haddad/assessoria/arquivo)

