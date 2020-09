Flamengo desencanta em Salvador e atropela o Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Em sua melhor partida neste Campeonato Brasileiro, o Flamengo sobrou em campo e venceu o Bahia por 5 a 3. Com uma atuação de gala, especialmente na parte ofensiva, o Rubro-Negro conquistou sua terceira vitória na competição.

Na partida em Pituaçu, Pedro (2), Everton Ribeiro e Arrascaeta (2), marcaram para os cariocas. Rodriguinho, Élber e Daniel descontaram.

Com o resultado, o Flamengo chega a 11 pontos e vai melhorar sua classificação ao final da sétima rodada. Já o Bahia está a quatro jogos sem vencer e vai terminar a rodada na metade de baixo da tabela.

No próximo sábado, o Flamengo recebe o Fortaleza no Maracanã, e o Bahia viaja a Porto Alegre para enfrentar o líder Internacional.

O Flamengo começou a partida mais acelerado que o Bahia. Marcando a saída adversária e com grande volume ofensivo, o Rubro-Negro deu muito trabalho à defesa tricolor.

Com apenas um minuto, a pressão do Fla já surtiu efeito e induziu o Bahia ao erro. Na saída de bola, Lucas Fonseca e Juninho se colocaram em cada bico da pequena área. O goleiro Anderson rolou para Lucas Fonseca que devolveu mal, nem para o arqueiro nem para Juninho. Anderson correu e chegou a tocar na bola, mas Pedro entrou de carrinho e interceptou direto para o gol.

Atordoado com o gol, o Bahia parecia apático em campo e só dava Flamengo. O ataque Rubro-Negro envolvia com facilidade a defesa baiana e criava muitas chances de gol.

Aos 16, Pedro voltou a brilhar. O atacante recebeu na meia lua, ajeitou e bateu no canto. A bola acertou a trave e rolou caprichosamente sobre a linha até a outra trave antes de entrar. Se a defesa baiana estava em uma noite muito ruim, não se pode dizer o mesmo do ataque. Rodriguinho, Rossi, Gilberto e Élber organizavam bem as ações ofensivas e buscavam a reação.

Aos 31, Rossi tocou em profundidade na direita para Gilberto, que cruzou de primeira. Também de primeira, Rodriguinho bateu pro gol e diminuiu a vantagem.

A resposta do Flamengo veio em seis minutos numa linda trama pela direita. Após bela troca de passes, Pedro foi lançado na área e tocou de calcanhar para trás. Evertou Ribeiro viu Isla penetrando pela direita e tocou por cobertura. O chileno cruzou e Arrascaeta mergulhou de peixinho para fazer o terceiro.

Mesmo com 3 a 1 o Bahia não desistiu do jogo, e contou com uma falha do goleiro Gabriel Batista para diminuir aos 41. Nino Paraíba cruzou da direita e mandou direto pro gol. O goleiro do Flamengo chegou na bola mas em vez de tocar para escanteio por segurança, deu um tapinha para o lado. Élber, na lateral da pequena área, ficou com o rebote e bateu pro gol e fez o segundo.

As duas equipes retornaram para a segunda etapa sem modificações. O ritmo do jogo também continuou intenso. Disposto a resolver a fatura, o Flamengo começou marcando em cima a saída do Bahia e o quarto gol não demorou.

Em jogada individual pela direita, Everton Ribeiro driblou Zeca, emtrou na área e bateu forte por cobertura. Andreson se esticou mas não conseguiu evitar.

O Flamengo jogava solto, trocando passes com rapidez e avançando com muitos jogadores. Mesmo com o campo bastante molhado pela chuva, as tabelas iam saindo. Numa dessas, aos 5 minutos, Arrascaeta rolou para Pedro na esquerda da área, ele foi a frente e tocou de volta. Da altura da marca do pênalti, o uruguaio bateu e fez o quinto.

Com os dois gols em cinco minutos, o Flamengo matou o Bahia. Os dois treinadores não demoraram a iniciar uma série de substituições que mudaram a dinâmica do jogo. O Flamengo foi quem mais perdeu na parte ofensiva, e o Bahia buscava diminuir a vantagem como podia.

Os baianos ainda conseguiram um gol no finalzinho. Aos 44. num cruzamento da direita, Thuler, atrapalhado por Marco Antônio, cortou mal e a bola sobrou para Daniel, livre na área, encher o pé. O goleiro nem se mexeu e a bola estufou a rede.

