Cuiabá cede empate no final para o Costa Rica e decidirá vaga na Copa Verde na Arena

Por:Só Notícias (foto: Só Notícias/Guilherme Araujo/arquivo)-04/09/2019 21:53 – O Cuiabá empatou, há pouco, em 1 a 1, com o Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, pela Copa Verde. O Dourado vencia até os 40 do segundo tempo quando levou gol de empate. A vaga na semifinal será decidida na Arena Pantanal e, se houver novo empate, vai para os pênaltis.

O Dourado foi superior nos 90 minutos. Na etapa inicial, partiu para a cima do adversário que sentiu a pressão e só criou a primeira chance real de gol aos 30 minutos, quando o goleiro Paulo Henrique, do Dourado, fez importante defesa no chute de Juninho evitando o gol.

Juninho fez falta aos 37 e levou amarelo. Errando muitos passes nas jogadas de ataque, o Costa Rica teve menor posse de bola. Com atacantes bem marcados, o time de Mato Grosso do Sul ‘rifava’ muitas bolas.

O Cuiabá, nos instantes finais, teve nova jogada de ataque com Jean Patrick mandando para a área e no momento da conclusão foi sinalizado impedimento. O Dourado quase marcou no finalzinho da primeira etapa. Alex acertou belo chute o goleiro Rodolfo defendeu.

No intervalo, o técnico Itamar colocou Caio Dantas, tirou Alex, que estava com amarelo, e o Dourado teve maior velocidade e passe de bola. O Costa Rica recuou mais praticamente só se defendeu nos primeiros 10 minutos. O técnico colocou Sandrinho, considerado a estrela do time, para melhorar a construção de jogadas e tentar a vitória.

O Cuiabá assustou aos 16 minutos. Jean Patrick cabeceou e a bola acertou a trave mas a arbitragem marcou falta de ataque. Na sequência, Jean limpou dois do Cuiabá mas pegou mal na conclusão.

Aos 24 minutos, Keverson engatou bela jogada para o Costa Rica, tocou para Juninho e, na hora de concluir, foi para fora.

O gol do Cuiabá saiu aos 28, com Caio Dantas. No bate rebate, o goleiro do Costa Rica cortou duas vezes e na terceira o artilheiro fuzilou e fez 1 a 0 para o Dourado.

O Costa Rica tentava construir jogada para chegar ao empata mas a zaga do Dourado, eficiente, barrava. Sandrinho foi derrubado na grande área aos 43 minutos do segundo tempo e o árbitro marcou pênalti para o time do Mato Grosso do Sul. Canu cobrou, o goleiro do Cuiabá defendeu e, no rebote, ele mesmo empurrou para o fundo das redes empatando o jogo: 1 a 1.

O empate teve gosto amargo para o Cuiabá porque mereceu voltar para a casa com a vitória.

Esta noite, também pela Copa Verde, o Luverdense venceu o Goiás por 2 a 1, em Lucas do Rio Verde, e abriu vantagem pela vaga na semifinal que será decidida em Goiania.

