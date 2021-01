Cuiabá vence Juventude e volta para o G4 da Série B

O Cuiabá deu um importante passo para conquistar o acesso à primeira divisão do ano que vem. Há pouco, a equipe mato-grossense venceu o Juventude, por 1 a 0, em jogo disputado na Arena Pantanal, na capital do Estado.

Com o resultado obtido contra um adversário direto, o Dourado volta para o G4 da Série B, a cinco rodadas do fim da competição. A equipe soma 54 pontos e está em 3º. Já o Juventude cai para 4º, com 52 pontos.

Na próxima rodada, o Cuiabá vai a Campinas (SP) encarar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O jogo será na segunda-feira (11). Já o Juventude tem pela frente, na terça-feira (12), o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

O jogo – Dono do melhor ataque da Série B, o Juventude não demorou a levar perigo à zaga do Cuiabá. Logo aos 4 do primeiro tempo, João Paulo cobrou falta, chutou forte e João Carlos pulou no canto para evitar o gol. O Dourado conseguiu conter o ímpeto dos visitantes e ainda chegou ao primeiro gol, aos 34 da etapa inicial. Rafael cruzou na área e Anderson Conceição subiu mais que a zaga do Juventude. O zagueiro cabeceou firme, a bola bateu na trave e parou no fundo da rede.

Mesmo com vantagem no placar, o Cuiabá não diminui o ritmo no segundo tempo. Aos 23, Jenison recebeu na área e teve chance de bater. O atacante acabou escorregando e o chute saiu fraco, facilitando a defesa de Carné. Menos de 2 minutos dpeois, Willian Santana recebeu e cruzou na medida para Yago marcar o segundo. O atacante, porém, acabou furando e deixou a bola passar, perdendo uma chance incrível na Arena Pantanal.

Aos 38, Jenison ainda desperdiçou outra grande oportunidade. O atacante, em jogada individual, limpou o zagueiro e ficou cara a cara com Carné. Na hora do chute, acabou finalizando mal e mandou nas mãos do goleiro do Juventude. Os visitantes responderam aos 39, quando Everton invadiu a área, chutou forte para o gol e viu a bola explodir no travessão.

O Cuiabá ainda teve outras duas oportunidades, ambas com Yago. Na primeira, aos 41, o atacante passou por três marcadores e arriscou o chute. No meio do gol, Carné defendeu. Na segunda, o centro-avante recebeu de Jenison, avançou e tocou na saída do goleiro do Juventude. A bola passou perto do gol e saiu pela linha de fundo.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)

