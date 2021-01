Flamengo se recupera no Brasileirão e vence o Goiás fora de casa

O Flamengo voltou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, os rubro-negros venceram por 3 a 0 o Goiás, em Goiânia. Com o resultado, os cariocas chegaram a 52 pontos. Já os goianos, com 26, seguem na zona de rebaixamento.

A equipe comandada por Rogério Ceni alternou altos e baixos, mas abriu o placar no fim do primeiro tempo, com Arrascaeta. Na etapa final, os rubro-negros seguiram com a mesma intensidade e ampliou com Gabigol. Nos minutos finais, Pedro marcou o terceiro e deu números finais em Goiânia.

O jogo – Sob chuva forte, o confronto começou com as equipes buscando se adaptar ao gramado molhado. A primeira boa chance aconteceu somente aos 18 minutos. Após escanteio, Shaylon cabeceou sobre o travessão.

O susto fez o Flamengo melhorar na partida, Tanto que os rubro-negros colocaram duas bolas na rede, com Gabigol. No entanto, nos dois lances, o atacante estava em posição de impedimento.

Aos poucos, o Goiás reequilibrou o jogo. Os donos da casa desperdiçaram grande chance aos 35 minutos. Rafael Moura aproveitou cruzamento, mas cabeceou para fora.

Só que nos minutos finais, o Flamengo conseguiu abrir o placar. Arrascaeta recebeu passe na área e chutou para o gol. A bola desviou na zaga e enganou Tadeu.

No segundo tempo, os rubro-negros voltaram melhores e impediram uma pressão do Goiás. Os visitantes ainda quase ampliaram em chute de longe de Diego.

O Goiás só conseguiu chegar com perigo aos 11 minutos. Após cruzamento, Hugo Souza espalmou antes da chegada de Shaylon. Só que Rafael Moura pegou o rebote, mas chutou longe. A resposta do Flamengo veio em seguida. Após boa troca de passes, Éverton Ribeiro chutou para grande defesa de Tadeu.

Só que aos 17 minutos, o Flamengo marcou o segundo. Bruno Henrique contou com o escorregão de Fábio Sanches, entrou na área e tocou para Gabigol apenas empurrar para a rede.

O novo revés foi sentido pelos donos da casa. Tanto que o Goiás parou de avançar com qualidade. Já o Flamengo aproveitava os espaços, mas pecava no último passe.

Somente aos 36 minutos, Shaylon arriscou de longe e obrigou Hugo Souza a boa defesa. O Goiás ainda assustou novamente em seguida, em outro chute de longe que parou no goleiro rubro-negro.

Nos acréscimos, o Flamengo ainda chegou ao terceiro gol, com Pedro, para dar números finais em Goiânia.

Por:Gazeta Esportiva

