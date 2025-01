Cuiabano devedor de pensão alimentícia é preso ao receber alta do hospital municipal de Rurópolis no PÁ

Luiz Antonio Ramos de Faria e Albuquerque foi preso na saída do hospital por falta de pagamento de pensão alimentícia — Foto: Polícia Civil / Divulgação

Com mandado de prisão em aberto, homem estava sendo monitorado pelas Polícias Civil e Militar.

Um homem que estava com mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia, foi preso sexta-feira (17) pela equipe plantonista da Polícia Civil ao receber alta do Hospital Municipal de Rurópolis, sudoeste do Pará.

O mandado de prisão contra Luiz Antonio Ramos de Faria e Albuquerque, 43 anos, foi emitido pela Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá (MT).

Desde que as autoridades foram informadas do mandado de prisão, e que Luiz Antonio estaria internado no Hospital Municipal de Rurópolis, ele passou a ser monitorado pelas polícias Civil e Militar, para que não houvesse o risco de fuga.

Na manhã de sexta, no momento em que recebeu alta hospitalar, Luiz Antonio achava que sairia livremente para ir pra casa, mas ele já era aguardado por uma equipe da Polícia Civil que deu cumprimento ao mandado de prisão e em seguida o conduziu até a delegacia de Rurópolis para os procedimentos cabíveis.

Fonte:G1 Santarém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2025/05:03:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...