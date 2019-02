Curtinha: São Francisco anuncia atacante Yan para sequência do Parazão

Atacante Yan é anunciado pelo São Francisco — Foto: Divulgação/São Francisco FC

Novo reforço azulino chega nesta tarde para se apresentar. Ele trabalhou com Júnior Amorim na Tuna Luso, no ano passado

O São Francisco anunciou na manhã desta terça-feira (26) a contratação do atacante Yan, de 20 anos, para a sequência do Campeonato Paraense. O jogador é esperado em Santarém nesta tarde, para ser integrado ao elenco azulino.

Yan Santos da Conceição foi revelado pelas categorias de base da Tuna Luso e trabalhou com Júnior Amorim em 2018, na segunda divisão estadual. Ele foi contratado para suprir a baixa do atacante Luan, que rompeu o ligamento do joelho direito e terá que passar por cirurgia, ficando fora da competição.

O próximo compromisso do Leão santareno será contra o Paysandu, no dia 10 de março, pela sétima rodada do Parazão.

Por: Globoesporte.com — de Santarém (PA)

